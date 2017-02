Harald Strømme slutter som Discovery-sjef

Strømme har vært TVNorge-sjef siden 2009, og han tok over som leder av Discovery Network i Norge og Sverige etter at det amerikanske selskapet kjøpte TVNorge-kanalene i 2012.

– Harald har gjort en fremragende jobb for selskapet som leder for både den norske og den svenske virksomheten. Vi synes det er trist at han slutter, samtidig som vi respekterer avgjørelsen, sier avdelingspresident Michael Lang i Discovery i en pressemelding.

Strømme avslører ikke hva han skal gjøre videre, men sier at han slutter fordi han og eierne har ulikt syn på hvilke skritt som er nødvendige for å oppnå suksess.

Også Sindre Østgård, som har vært Norden-direktør for digitale tjenester og utvikling, gir seg i selskapet.

