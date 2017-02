Høyesterett opprettholder forvaringsdom mot mindreårig drapsdømt

Det er første gang en lovbryter under 18 år er dømt til forvaringsstraff i Norge.

Dommen i Borgarting lagmannsrett på ni års forvaring, med en minstetid på seks år, opprettholdes fordi Høyesterett mener det foreligger "helt ekstraordinære omstendigheter" i tilfellet til den nå 17 år gamle jenta.

Hun hadde nettopp fylt 15 år da hun høsten 2014 lurte sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) inn på rommet sitt i barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker. Etter å ha kvalt Backlund med et belte, slik at Backlund mistet bevisstheten, hentet jenta en kniv og drepte henne med en rekke knivstikk.

Dommen gjelder også to tilfeller av vold mot offentlige tjenestemenn.

Ekstraordinære omstendigheter

Høyesterett mener drapet var godt planlagt, og at 15-åringen hadde en sterk vilje til å gjennomføre drapshandlingen. Det var dessuten sammenfallende med drapsønsker som jenta tidligere hadde gitt uttrykk for. Sett i sammenheng med hennes svært problematiske barndoms- og ungdomstid, mener Høyesterett at man må bryte med hovedregelen om aldri å idømme mindreårige forvaringsstraff.

"Det overlagte drapet, sammenholdt med antallet alvorlige voldshandlinger fra NNs side både før og etter drapshandlingen og hennes meget alvorlige psykiske tilstand og spesielle motivasjon for sin voldelige atferd, gjør at jeg her mener det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter", skriver førstvoterende dommer Ragnhild Noer i sin vurdering av forvaringsanken.

Hun får støtte fra de fire andre dommerne, og dommen er derfor enstemmig.

Dommen oppfyller kravene

Den 17 år gamle jenta anket over både forvaringsspørsmålet, saksbehandlingen og lovanvendelsen. Hun fikk kun fremmet anken over forvaringsspørsmålet.

Høyesterett uttrykker forståelse for flere av argumentene til hennes forsvarer i Høyesterett, advokat Halvard Helle. De helt spesielle aspektene i Vollen-saken oppfyller de strenge kravene Justisdepartementet har satt for å kunne dømme mindreårige til forvaring da loven ble vedtatt.

Da saken gikk for lagmannsretten, framholdt jentas forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, at FNs barnekonvensjon tilsier at barn ikke kan dømmes til forvaringsstraff. Retten mente imidlertid at bestemmelsen det vises til, retter seg mot «livsvarig fengsel uten mulighet for løslatelse».

(©NTB)