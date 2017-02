AUF og støttegruppen vil flytte 22. juli-minnestedet til Utøyakaia

Forslaget ble presentert for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) torsdag formiddag.

– AUF har fulgt debatten rundt det planlagte nasjonale minnestedet på Sørbråten fra sidelinjen i lang tid. Tiden har gått, men man har ikke kommet noe lenger i prosessen. AUF kan ikke lenger sitte og se på at en vanskelig prosess blir enda vanskeligere ved at den nå går inn i en uverdig rettssak. AUF er ikke en part i rettssaken eller utviklingen av minnestedet, men er likevel naboer på Utstranda. Vi har en tomt her, med direkte utsyn mot Utøya, som vi i dag stiller til disposisjon for regjeringen med håp om at det kan bidra til å skape et samlende nasjonalt minnested, sier AUF-leder Mani Hussaini.

