30 sauer døde i brann i Møre og Romsdal

Brannvesenet kom til stedet rundt klokka 23.49 onsdag kveld, og fjøset var da overtent. En halvtime senere var brannen slått ned.

– Brannen er slukket, men det er fortsatt såpass mye varme på stedet at det ikke går an å ta seg inn i fjøset. Cirka 30 sauer er savnet og trolig døde, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB rundt klokka 1.30.

Han anslår at mellom 10 og 15 sauer ble reddet ut av fjøset i en tidlig fase av brannen.

– Det blir gjort avhør på stedet. Vi venter til torsdag morgen med å gjøre tekniske undersøkelser sier han.

Foreløpig er det for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

