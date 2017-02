Yachteier kan spare 700 millioner på norgesbesøk

Verken ledelsen ved Kristiansand havn eller skipets agent vil si noe om årsaken til at den splitter nye båten kommer til Norge.

–Hovedårsaken til at en slik yacht går til en norsk havn er for å få momsrefusjon, sier en momsekspert, som ønsker å være anonym, til Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen får rederen refundert den tyske momsen på 19 prosent ved å ankomme en havn utenfor EU. For å dokumentere dette må rederen få stemplet en rekke papirer i Kristiansand. Seilbåten har angivelig en prislapp på 3,7 milliarder. Dermed blir momsrefusjonen på rundt 700 millioner kroner.

Båten er 143 meter lang og er den største i verden i sitt slag. Den har åtte etasjer, flere heiser, helikopterdekk, svømmebasseng, plass til flere biler og en ubåt, skriver nettstedet Superyachtfan.

Eieren, Andrej Melnitsjenko, var blant grunnleggerne av det som ble en av Russlands største private banker, MDW Bank. Senere har han drevet med både kull- og kjemikalieindustri. Han ble i 2016 rangert som verdens 139. rikeste på Forbes' liste. Det er beregnet at han er god for over 100 milliarder kroner.

