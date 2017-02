Utbytte for første gang på flere år i Storebrand

– Storebrand leverer et godt resultat preget av vekst i pensjon og bank, sterk kostnadskontroll og gode finansresultater. Vi har lyktes med gjennomføringen av planlagte tiltak og styrket konsernets soliditet. Det er svært gledelig at vi nå betaler utbytte for første gang på flere år, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i resultatmeldingen.

Finanskonsernet leverte et resultat på 912 millioner kroner i 4. kvartal, og drøye 2,9 milliarder for fjoråret som helhet. Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på 695 millioner kroner, tilsvarende 1,55 kroner per aksje for regnskapsåret 2016.

– Etter de siste årenes målrettede arbeid med å styrke solvensmarginen og oppreserveringen for økt levealder, utbetaler vi utbytte for første gang siden 2011. Vi forventer en gradvis økning i utbyttegraden de neste årene, sier Grefstad.

