Storebrand-hopp hindrer ikke børsfall

Statoil var som vanlig mest omsatt den første halvtimen etter at børsen åpnet, men olje- og gassgiganten falt drøye 1 prosent. Storebrand, som onsdag kunne fortelle at selskapet utbetaler utbytte for første gang på seks år, ble også mye omsatt, og steg hele 6,7 prosent.

Bak fulgte imidlertid spillutvikleren Funcom med klart flest handler, men med en nedgang på klare 6,9 prosent.

Kraftselskapet Questerre la på seg solide 17,1 prosent etter en melding som viser kraftig økte oljereserver i Quebec. Andre selskaper i pluss var Norsk Hydro med 0,5 prosent og Norwegian som steg 3,5 prosent.

Nordsjøoljen ble onsdag formiddag omsatt for 54,7 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 51,6 dollar.

Indeksene DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London lå omtrent uendret fra tirsdag, mens CAC 40 i Paris steg 0,3 prosent.

