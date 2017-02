Reiselivsmeldingen utsatt – igjen

Næringsdepartementet opplyser til Dagsavisen at "meldingen kommer før påske". I juli i fjor var beskjeden at "meldingen kommer i høst" og i november svarte departementet at "Vi er helt i innspurten med den meldingen".

–Jeg reagerer med dyp skuffelse. Jeg puster tungt nå, sier reiselivsdirektør Line Endresen Normann i Virke. Hun påpeker at det er over 15 år siden forrige reiselivsmelding.

–Det er på høy tid med en ny som sier noe om hva norsk reiseliv skal være.

Arbeiderpartiets reisepolitiske talsperson Ingrid Heggø frykter at Stortinget ikke rekker å behandle meldingen i denne perioden.

–Hvis den ikke kommer før påske blir den ikke engang behandlet av dette Stortinget, sier hun.

Statssekretær Dilek Ayhan (H) i Næringsdepartementet forklarer forsinkelsene slik:

–Arbeidet med reiselivsmeldingen har vært mer omfattende enn ventet, men departementet jobber for at meldingen skal legges fram så snart som mulig. Meldingen kommer før påske, slik at Stortinget kan behandle den innen høsten 2017, sier hun.

