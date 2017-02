Organisasjoner advarer: Vanskelig å innfri nye krav for familiegjenforening

Fristene er for korte og søknadsgebyret for høyt, mener både Norsk Folkehjelp, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og Norges Røde Kors.

– Røde Kors har blitt kontaktet av flere fortvilte flyktninger som har fortalt at de ikke har midler til å betale og som derfor ikke får fremmet søknad om familiegjenforening, skriver Norges Røde Kors i sitt høringssvar til Justisdepartementet.

Forslagene gir asylsøkere som får opphold tre måneders frist til å registrere en søknad om familiegjenforening, i stedet for ett år. I tillegg må familiene komme opp med 8.000 kroner i gebyr innen seks måneder og familiemedlemmene må møte opp på en norsk ambassade og levere papirer innen ett år. Høringsfristen for forslagene, som er laget på bestilling av et stortingsflertall bestående av Ap, Sp og regjeringspartiene, gikk ut onsdag. Om ikke fristene nås, må flyktningen ha en viss inntekt for å få familien hit.

Retten til familieliv

Endringene vil innebære at svært mange flyktning i praksis avskjæres fra å utøve sin rett til familieliv, skriver Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i sitt høringssvar.

– Vi antar at formålet er at færre flyktninger skal få tid til å fremme søknad før underholdskravet slår inn, skriver Norsk Folkehjelp.

Fra nyttår økte gebyret for å søke familiegjenforening til 8.000 kroner. De tre organisasjonene mener dette er urimelig høyt. En asylsøker som bor på mottak får 2.340 kroner i måneden, noe som skal dekke alt fra mat og klær til medisiner.

Norsk Folkehjelp viser til at støtten til flyktninger på mottak alt er kuttet mye, og frykter at de vil få enda dårligere levestandard og dårlig kosthold fordi de forsøker å spare penger til gebyret.

– For mange vil det ikke være mulig å betale gebyret i tide, skriver Norsk Folkehjelp.

Norges Røde Kors viser til at familien i tillegg må skaffe penger til å reise til en norsk ambassade og mener fristene ikke er forsvarlige.

Inntektskravet senkes

Etter Sp og Aps ønske foreslås det at inntektskravet senkes, til drøyt 250.000 koner. Men selv dette kravet vil det være vanskelig for mange flyktninger å nå før det er gått flere år. Norsk Folkehjelp påpeker at familiegjenforening er viktig for integreringen.

– Vi mener departementet undervurderer den negative påvirkningen langvarig familiesplittelse kan ha på den fysiske og psykiske helsen til personer som har flyktet fra forfølgelse, krig og konflikt.

Også Norske Kvinners Sanitetsforening reagerer og mener særlig kvinner og barn på flukt rammes. De mener dessuten regjeringen ikke klarer å vise hvordan endringene vil fremme integrering og motvirke tvangsekteskap, slik den hevder er blant målene.

