Forsvarets imam kritiseres for råd om tvangsekteskap

Ifølge Vårt Land dukket innlegget opp på nettsiden til World Islamic Mission i november i fjor. En anonym kvinne skrev at hun er tvangsgiftet, men at hun er glad i en annen og lurer på hva hun kan gjøre. Kvinnen fikk svar av Najeeb-ur-Rehman Naz, som i januar ble ansatt som feltimam i Forsvaret.

Naz skriver at islam gir henne full rett til å motstå og nekte å akseptere tvangsekteskap og at dette er et onde som må bekjempes. Samtidig skriver han følgende:

«Men, når du en gang har akseptert dette ekteskapet ved å inngå pakten, uansett ved tvang eller med vilje, så er du forpliktet, i lik linje med mannen din, til å respektere ekteskapets plikter og ansvar.» Svaret begrunnes med henvisning til koranvers.

Seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) synes det er uheldig "dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap".

– Når en person tar kontakt og opplyser om at hun eller han er tvangsgiftet, bør de få informasjon om sine rettigheter og om hvor de kan søke om hjelp, skriver hun i en epost.

Naz ønsker ikke å kommentere saken overfor Vårt Land.

