Fire ukers fengsling etter grov vold i P-hus

Det besluttet Kristiansand tingrett onsdag ettermiddag. Mannen fengsles med brev- og besøksforbud, og de to første ukene i full isolasjon, slik politiet begjærte.

– Begrunnelsen er fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare, sa politiadvokat Anne Grethe Isachsen i Agder politidistrikt til NTB tirsdag.

Kvinnen som ble utsatt for den grove volden i parkeringshuset i Kristiansand mandag, ligger kritisk skadd på sykehus. Ifølge Fædrelandsvennen er den siktede mannen den skadde kvinnens ektemann, og han skal ha gått løs på kona med et brekkjern.

Politiet vil ikke bekrefte at de to involverte er gift, men bekrefter at det er en relasjon mellom dem. Begge er russiske statsborgere i 40-årene.

