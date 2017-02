Riksrevisjonen: Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter

– Dette er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som tirsdag overleverte en undersøkelse av fregattvåpenets operative evne til Stortinget.

- Det er så store mangler ved teknisk tilstand, tilgang til reservedeler, bemanning og trening at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, slår han fast.

I tillegg er det stort etterslep i vedlikeholdet. Situasjonen varierer, men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.

Avgradert

Rapporten om manglene ved Sjøforsvarets fem fregatter ble først sendt til Stortinget i juni i fjor, men mange av de folkevalgte fikk ikke se den fordi innholdet var hemmeligstemplet. Riksrevisjonen ble bedt om å vurdere avgradering, og offentliggjorde tirsdag et avgradert sammendrag i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

De fem fregattene i Nansen-klassen, som er sentrale for å løse Forsvarets oppgaver i militære konflikter og krig, skal også være utrustet med NH90-helikoptre. Disse vil først være på plass på fartøyene ved utgangen av 2021, mer enn 10 år forsinket.

- Dette innebærer at fartøyene i en stor del av sin levetid vil være uten en av sine viktigste kapasiteter, heter det i rapporten.

Flere medier har de siste årene rapportert at fregattene, som kostet Forsvaret over 20 milliarder kroner, har manglet reservedeler og mannskap, og at de derfor er blitt liggende ved kai. Blant annet hentet TV 2 inn tall som viste at fregattene bare hadde 274 seilingsdøgn i 2015, mot 327 året før.

Forsvarsdepartementet får kritikk

I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.

- Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser, sier Foss.

Blant annet mener Riksrevisjonen det er en vesentlig svakhet at Forsvaret og departementet ikke har samme begrepsbruk om operativ evne.

