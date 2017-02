Oslo Børs på stedet hvil

Hovedindeksen avsluttet dermed også tirsdagen uten nevneverdige utslag - tross en svært skuffende kvartalspresentasjon fra Statoil som resulterte i at aksjen gikk på billigsalg hele tirsdagen. Da børsen stengte for dagen, hadde Statoil-aksjen falt 3,1 prosent.

Aksjen toppet suverent omsetningslisten og ble omsatt for nesten 800 millioner kroner fordelt på hele 7.503 handler.

Den øvrige omsetningstoppen ble dominert av de andre tungvekterne på indeksen. Vinneren ble Norsk Hydro (+1,4), etterfulgt av DNB (+0,2) og Telenor (+0,2). Kjell Inge Røkke-dominerte Aker BP ble heftig omsatt også tirsdag og endte dagen opp 1,8 prosent.

John Fredriksens Seadrill ble dagens store taper med et fall på hele 6,7 prosent.

I London steg FTSE 100-indeksen 0,5 prosent, mens CAC 40 Paris falt 0,3 prosent. DAX 30-indeksen i Frankfurt endte opp 0,6 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag solgt for 55 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 52 dollar fatet. I begge tilfeller er prisen omtrent en dollar lavere enn mandag ettermiddag.

(©NTB)