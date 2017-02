Frp foreslår å droppe arbeidsgiveravgift for lærlinger

Forslaget må ses som en del av arbeidet med å sikre flere lærlingplasser ved å styrke yrkesfagenes stilling i samfunnet. En enstemmig programkomité står bak forslaget.

- I en tid der mange permitteres og det er særdeles tøffe tider for norsk næringsliv, er dette et godt tiltak hvor man legger til rette for at bedrifter kan rekruttere flere lærlinger, sier FpU- leder Bjørn Kristian Svendsrud.

- Ved å fjerne arbeidsgiveravgiften får flere bedrifter råd til flere lærlinger, sier han.

