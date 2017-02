Frp-Eriksson forlovet med eksrådgiveren

Til VG forteller Eriksson at han fridde til samboeren søndag, i forbindelse med feiringen av hennes 30-årsdag.

- Vi har det veldig godt sammen, og vi storkoser oss i hverandres selskap. Vi vil tilbringe framtiden sammen, sier han.

Ulrikke Holmøy sluttet som Erikssons politiske rådgiver tre måneder før han ble bedt om å gå av som arbeidsminister i desember 2015. Det gikk rykter om at de to hadde et kjærlighetsforhold, noe Eriksson ble konfrontert med av både statsminister Erna Solberg (H) og Frp-leder Siv Jensen.

Eriksson hevder at de varme følelsene mellom ham og kvinnen han nå er forlovet med, oppsto først to måneder etter at han gikk av, i februar/mars i fjor. Han har tidligere sagt at han ikke tror ryktene var grunnen til at han måtte gå.

- Både Erna og Siv har sett meg i øynene og sagt det ikke har noen innvirkning, og det tror jeg dem på, sa han til NTB i fjor høst.

Eriksson har etter perioden som arbeidsminister fått seg jobb i PR-bransjen. Han er fortsatt medlem av Frps sentralstyre.

(©NTB)