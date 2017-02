Forening vil ha kreasjonisme som pensum i norsk skole

På organisasjonens nettsider kan en lese om dinosaurer i Bibelen og om hvordan jorden kan ha produsert olje og gass på knappe 6.000 år. Både arkeologi, biologi, geologi og astronomi er berørt. Dinosaurene fikk også plass på Noahs ark, heter det blant annet.

Foreningen sier til Dagen at de er i kontakt med flere skoler om utvikling av undervisningsmateriell.

– Skaper vil gjerne komme inn i alle skolesammenhenger, men naturlig nok er det i utgangspunktet kristne privatskoler som er nærliggende, sier styreleder Jogeir Lianes i foreningen til avisen.

Han sier at undervisningsmateriellet vil vise at moderne vitenskapelige observasjoner støtter det Skaper anser som Bibelens verdensbilde og historie.

Foreningen mener evolusjonsteorien forutsetter at man ser bort fra Bibelens ord om skapelsen. Dermed svekkes Bibelens autoritet, og selve trosgrunnlaget, mener Lianes.

– Siden Jesus er Ordet så må Ordet være Herre. Jeg tror det alvorlige her er at vi som mennesker har en tendens til å sette oss til Herre over Ordet, sier han.

