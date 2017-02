Russernes nye ubåter vanskeligere å oppdage

- Vi ser en økning i russisk ubåtaktivitet og at fartøyene beveger seg lenger vestover. Samtidig har undervannsbåtene deres fått såpass godt utviklet teknologi at de blir stadig vanskeligere å oppdage, sier generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten, til NRK.

Russlands oppgraderte og nyutviklede ubåter kan bevege seg nærmest lydløst under vann, ifølge kanalen. De har også avanserte rakettsystemer og et vannjet-system som gjør dem svært vanskelige å oppdage i lave hastigheter.

-Russland har gjennomgått en modernisering over de siste årene. De har fått nye undervannsbåter, overflatefartøy, fly og våpenteknologi, sier Lunde.

Etterretningstjenesten legger mandag fram sin årlige trusselvurdering. Ifølge NRK er E-tjenestens vurdering fortsatt at Russland ikke utgjør noen direkte militær trussel mot Norge, men Forsvaret følger utviklingen nøye.

