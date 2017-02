Rekordmange erkjenner skattesnusk

Det samlede beløpet er dobbelt så stort som det som ble innrapportert i 2015. Og antallet personer som meldte seg, er rundt 30 prosent høyere enn året før. Størrelsene er rekordstore, bekrefter skattedirektør Hans Christian Holte overfor Aftenposten.

– Den typiske personen som melder seg, er en mann i 50-årene bosatt på Østlandet, sier Holte.

Han tror den kraftige økningen skyldes frykt for å bli avslørt. I løpet av i år og neste år trer en ordning der 96 land automatisk utveksler kontoopplysninger i kraft.

– Stadig flere land vil også ha automatisk utveksling av bankopplysninger. Dermed er det større risiko for at skjulte beløp i utlandet kan bli oppdaget. Økningen i antall saker tyder på at folk merker seg dette, sier Holte.

Ved frivillig å komme med opplysninger om skjulte penger, må skattyteren etterbetale skatt for de årene formuen har vært unndratt beskatning. Men vedkommende slipper tilleggsskatt på inntil 60 prosent.

Over 1.900 nordmenn har frivillig meldt inn tidligere skjulte formuer og inntekter i løpet av de ti årene ordningen har eksistert. De har meldt inn formue for 65 milliarder kroner og inntekt på 2,4 milliarder kroner i rundt 1.700 ferdigbehandlede saker. Skatt på ferdigbehandlet inntekt og formue er anslått til rundt 1,5 milliarder kroner.

