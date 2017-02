PST etterforsker IS-søstre fra Bærum for terrorstøtte

– PST kan bekrefte at det er opprettet saker mot søstrene der det etterforskes om de har deltatt i en terrororganisasjon, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen hos PST til TV 2.

De to tenåringsjentene på 16 og 19 år forlot i 2013 sin familie i Bærum for å slutte seg til IS i Syria. Ifølge fjernsynskanalen er det sentralt i etterforskningen, og eventuelt for en domstol senere i prosessen, hvorvidt det juridisk sett er å regne som støtte til en terrorgruppe å føde barn, lage mat og pleie skadde IS-medlemmer.

Det er foreløpig ikke tatt ut noen formell siktelse mot de to søstrene.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier til TV 2 at hun anser kvinner som aktivt slutter seg til statsbyggeprosjektet til IS og deltar i organisasjonens virksomhet, for å være deltakere i en terrororganisasjon.

Søstrenes far fester lit til at rettsvesenet vil behandle kvinnene rettferdig.

– Vi sover tryggere hvis de er fengslet i Norge. Jeg sover ikke trygt så lenge de er i Syria. Jeg har tro på det norske rettsvesenet, sier faren.

