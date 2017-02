Ap vil vurdere å innføre et tredje kjønn

«Vi skal vurdere å innføre en tredje kjønnskategori» heter det i utkastet til partiprogram for 2017-2021, ifølge NRK.

– Jeg tenker at for eksempel i passet står det verken at man er mann eller kvinne, men at man tilhører en tredje kjønnskategori, altså et hen, sier AUF-leder og medlem i Aps programkomité, Mani Hussaini.

Hele programforslaget legges fram mandag.

– Jeg mener alle mennesker skal få mulighet til å leve ut sin identitet og da må man tilpasse lovene til virkeligheten og ikke omvendt, sier Hussaini.

Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april 2016 – var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget.

(©NTB)