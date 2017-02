Helleland slettet tweet fordi den ble mistolket i Israel

Designer Siri Sveen Haaland deltar på catwalken under New York Fashion Week neste uke. Hun har den siste tiden fått kritikk for kolleksjonen som er inspirert av livet til den jødiske skredderen Moritz Rabinowitz som bodde i Haugesund, skriver Vårt Land. Samtlige av kolleksjonens plagg er merket med små davidsstjerner og trekanter.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ønsket Sveen Haaland lykke til gjennom en Twitter-melding, men slettet den senere. Dette ble oppfattet som om hun trakk en gratulasjon, men det avviser Kulturdepartementet lørdag.

Mistolket i Israel

- Jeg valgte å slette min "lykke til"-tweet fordi overskriften på saken førte til reaksjoner og delinger blant annet i Israel, der saken ble fullstendig mistolket og der det oppfattes som om jeg tar stilling til kunstnerens inspirasjonskilder. Det gjør jeg selvsagt ikke som kulturminister. Jeg ønsker ikke at en gratulasjon til en kunstnerisk prestasjon blir misbrukt på Twitter, uttaler kulturministeren til NTB.

Hun legger til at det er flott at Siri Sveen Haaland får vise sin kolleksjon under New York Fashion Week.

- Usmakelig

Holocaustsenterets direktør Guri Hjeltnes er blant dem som har kritisert kleskolleksjonen til Sveen Haaland.

- Min spontane reaksjon er at det er usmakelig, ufølsomt og ikke gjennomtenkt, sier hun til Vårt Land.

- Man skulle virkelig tro at det fantes en brems på den lange ferden fra sybordet og fram til catwalken på Manhattan.

Haaland svarer at hun føler seg misforstått ettersom det ikke er mote som skal bli masseprodusert, men en representasjon av hennes kunstneriske uttrykksform.

- Jeg ønsker å bruke den til å belyse historien til én mann, for at den ikke skal bli glemt. Det handler om respekt, og da synes jeg det er fortvilende at reaksjonene har blitt som de har blitt, sier Haaland.

(©NTB)