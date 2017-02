Hacking rettet mot direktører øker i omfang

Ved dataangrepene gir kriminelle seg ut for å være ansatte, sier direktør Peggy Sandbakken Heie i Norsk senter for informasjonssikring til NRK.

Angrepene kalles direktørsvindel fordi de retter seg mot ledere.

Torsdag meldte TV 2 at Arbeiderpartiets stortingsgruppe hadde vært utsatt for hackerangrep. Dagen etter ble det kjent at også epostkontoer i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Utenriksdepartementet (UD) og Forsvaret ble angrepet.

PST har opplyst at en hacker kjent som APT29, eller Cozy Bear, står bak, men det er fortsatt uvisst om hackerangrepet har gjort noen skade.

