Solberg nærmer seg Støre i ny måling

Statsministermålingen Ipsos har gjort for Dagbladet i slutten av januar viser at flest ønsker Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister når de blir spurt om å velge mellom ham og nåværende statsminister Erna Solberg. Støre får en oppslutning på 47 prosent, mens Solberg følger hakk i hæl med 46 prosent.

Når de spurte får velge fritt hvem de ønsker som statsminister, svarer 23 prosent at de mener Solberg er best egnet, en nedgang fra 22 prosent i desember. 28 prosent mener Støre er best egnet, en nedgang på 5 prosentpoeng siden desember. Solberg er godt fornøyd.

–Nå er det mer fokus på hva vi har av politiske løsninger. Ap har vist sine, som er skatteøkninger, og da er kanskje ikke folk like fascinert lenger, sier statsministeren.

Også blant egne velgere taper Støre oppslutning. I desember var han førstevalget for 65 prosent av Ap-velgerne, mot 59 prosent i januarmålingen.

(©NTB)