Foreldrepar siktet for grov mishandling av spedbarn

Det er et spedbarn som skal ha blitt påført betydelige skader, skriver Romerikes Blad.

– Det er påvist en rekke skader, blant annet bruddskader, sier politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt. Hun ønsker ikke å kommentere når dette skal ha funnet sted.

Holm Hansen opplyser at politiet ble gjort kjent med saken torsdag, og samme dag ble to personer pågrepet og siktet for grov mishandling i familieforhold.

– Det er foreldrene, altså mor og far, som er siktet i saken. De er begge i 30-årene, sier Holm Hansen. De to ble framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett fredag, og politiet har bedt om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud.

Forsvareren til den siktede moren, Gunhild Lærum, forteller at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen. Også Dag Svensson, som forsvarer den siktede faren, opplyser at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

