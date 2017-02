Forbrukerrådet: - Tynn anke fra DNB

Forbrukerrådet mener at 180.000 kunder i tre aksjefond har betalt for en tjeneste de ikke har fått. De ønsker å gå til sak med et totalt krav mot banken på over 690 millioner kroner. I starten av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukerrådet får gå til sak mot DNB. Denne uka anket DNB avgjørelsen.

Etter første gjennomlesning ser ikke Forbrukerrådet noen nye argumenter i DNBs sjupunktsliste for å anke, heter det i en pressemelding fredag.

– Retten var tydelig på at saken egner seg som gruppesøksmål. Forbrukerrådet vant på alle punkter. Det er vanskelig å se hva nytt DNB nå satser på å få gjennomslag for, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

– Gruppesøksmål er eneste måten disse kundene kan vinne fram med sine krav på. Å sende tusenvis av DNB-kunder enkeltvis inn i rettsapparatet er en praktisk og økonomisk umulighet, legger hun til.

(©NTB)