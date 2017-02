Fem måneders fengsel i au pair-saken - anker

I tillegg er ekteparet dømt til å betale 34.200 kroner i erstatning til en av au pairene. Videre mener domstolen at 372.000 kroner skal inndras fra familien til staten på grunn av fordelen de oppnådde ved å ha to au pairer.

Like etter at dommen ble kjent, kunngjorde forsvareren til ekteparet Horn, Svein Holden, at den vil bli anket

- Vi er overrasket over denne dommen, og vi reagerer på straffeutmålingen, sier Holden.

