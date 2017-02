Cappelen hevder han kjeftet på Jensen for hasjparti som ble tatt

En av de tre hasjforsendelsene som ble stanset, kom med trailer fra Amsterdam sommeren 2012. Tollerne på Svinesund fant flere titalls kilo, pakket i bager og skjult i et hemmelig hulrom i trailerhengerens gulv. Ingen i Norge ble pågrepet i saken, og Gjermund Cappelen var raskt tilbake i Nederland for å ordne med en ny forsendelse.

Det forklarte den tidligere storsmugleren da han fortsatte sin forklaring i Oslo tingrett fredag formiddag.

- Men hvordan kunne hasjen hans bli stanset, kunne ikke Eirik Jensen bidratt til at det ikke skjedde, undret tingrettsdommer Kim Heger, som henvendte seg direkte til Cappelen i vitneboksen.

- Jeg syntes det var underlig, og sa til ham at dette var helt håpløst. Nei, han gjorde ikke jobben sin her, og var nok ikke vært så på ballen som jeg trodde han skulle være. Han ikke betalt for dette. Jeg fikk jo ikke noe selv heller, svarte Cappelen.

Etterforskningen viser at Eirik Jensen var på ferie i Tsjekkia i det aktuelle tidsrommet, noe Cappelen ikke skal ha væt klar over. Politimannen kom tilbake til Norge først senere på sommeren, og det tok angivelig lang tid før han fant ut hva som hadde skjedd, og hvordan det kunne skje, ifølge Cappelen.

- Det var kommunikasjon mellom oss hele veien om dette. Jeg syntes det var underlig og uttrykte misnøye med ham. Vi hadde flere møter om dette, forklarte Cappelen.

Heger påpekte imidlertid at ingen av påstandene Cappelen kom med om kontakten med Jensen understøttes av andre elementer i etterforskningen, verken møtene, SMS-ene eller annen form for kommunikasjonen mellom ham og Jensen.

(©NTB)