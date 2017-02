Svekket DNB-resultat - taper mer og tjener mindre

DNB satt igjen med et overskudd etter skatt i fjerde kvartal i fjor på 5,4 milliarder kroner. Det er et betydelig fall fra samme periode i 2015, da resultat etter skatt ble på 6,8 milliarder kroner. Årsresultat for 2016 endte på 19,3 milliarder kroner, ned fra 24,8 milliarder kroner i 2015.

Konsernsjef Rune Bjerke viser til lavere renteinntekter og større tap grunnet nedskrivninger innenfor oljerelaterte virksomheter og shipping som de viktigste grunnene til at resultatene faller. Han påpeker at DNB dessuten hadde engangseffekter knyttet til restrukturering og overgang til ny pensjonsordning i fjerde kvartal 2015 på 1,8 milliarder kroner.

- Alt i alt er vi fornøyd med resultatene i 2016, tross økte tap og store valutasvingninger, sier Bjerke.

DNB driftsinntekter økte med 400 millioner kroner til 4,2 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, men de totale inntektene falt svakt fra 12,9 milliarder i fjerde kvartal 2015 til 12,6 milliarder kroner i samme periode i fjor. For 2016 som helhet hadde konsernet nesten 2 milliarder kroner mindre i inntekter i fjor enn i 2015.

Resultat før skatt endte på 5,6 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, mot 7,8 milliarder kroner i samme periode året før. På årsbasis falt resultat før skatt kraftig - fra 31,8 milliarder kroner i 2015 til 23,4 milliarder kroner i fjor.

Tross resultatfallet, anbefaler styret i DNB utbytteutbetaling til eierne på 5,7 kroner per aksje.

