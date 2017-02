Svakere enn ventet fra Telenor

Analytikere hadde ventet et rent driftsresultat på rundt 11,2 milliarder kroner for fjerde kvartal.

Driftsinntektene endte på 33,1 milliarder kroner i siste kvartal, som er vel 340 millioner lavere enn samme kvartal året før. For året under ett øker driftsinntektene fra 128 til 131 milliarder kroner, og driftsresultatet styrkes med rundt 2,3 milliarder kroner til 46,5 milliarder.

– Omsetningsveksten ble primært drevet av den raske veksten i databruk i Pakistan, Bangladesh og Myanmar. Vi så også positive effekter fra den pågående fiberutrullingen i Norge og Sverige. Den intense konkurransen i Thailand, Malaysia og Danmark fortsatte igjennom kvartalet. Jeg er fornøyd med at våre effektiviseringstiltak begynner å gi resultater, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en børsmelding.

Basert på resultatene for 2016, foreslås et utbytte på 7,80 kroner per aksje, en økning på fire prosent sammenlignet med året før.

I fjerde kvartal var den organiske omsetningsveksten én prosent, mens EBITDA økte to prosent på organisk basis.

