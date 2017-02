Mann nekter straffskyld for påkjørsel av 17-åring

Natt til torsdag ble én person pågrepet og siktet for uaktsom kroppsskade, ifølge Telemarksavisa. 44-åringen fra Oslo ble pågrepet med en kilo amfetamin.

Vedkommende er domfelt en rekke ganger tidligere og er siktet for flere forhold den siste tiden. Mannens forsvarer, Einar Grape, bekrefter at det er gjennomført et kort avhør av mannen, samt at hans klient nekter straffskyld.

- Han husker ikke konkret hva han gjorde på det tidspunktet, men han var ikke der, sier Grape til avisa.

Politiet planlegger varetektsfengsling fredag morgen.

– Vi mener vi har flere bevis som gjør at vi kan knytte ham til saken. Det er både videoovervåking, basestasjonssøk og vitneobservasjoner som gjør at vi mener det er skjellig grunn til å mistenke 44-åringen som i natt ble pågrepet, sier politiadvokat Guro Siljan.

Den beslaglagte bilen ble meldt stjålet i januar.

17-åringen ble funnet delvis ute i veibanen på Borgestad i Skien ved sjutiden fredag morgen. Politiet opplyser at jentas tilstand er alvorlig og at hun ligger i koma.

