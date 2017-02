DN: De største aksjefondene er blant de dårligste

Landets mest populære aksjefond er også blant de dårligste ifølge en undersøkelse Dagens Næringsliv (DN) har gjort. Avisen har sett på utviklingen siden årtusenskiftet for fond som investerer i aksjer på Oslo Børs.

Aksjefondene det er snakk om er DNB Norge, Nordea Avkastning og SpareBank 1 Gruppens Odin Norge. Disse fondene har til sammen i underkant av 15 milliarder kroner til forvaltning og utgjør nesten halvparten av pengene norske privatkunder har plassert i norske aksjefond. Dette er aktive aksjefond, der forvalterne skal gjøre smarte aksjevalg og gi bedre avkastning enn den generelle børsutviklingen. På deler av 2000-tallet har de ikke klart dette, skriver DN.

Bankene har imidlertid tjent godt. De tre fondene har til sammen tjent inn 3,4 milliarder kroner i forvaltningshonorar.

Nordea Avkastning har, i likhet med DNB Norge, fått kritikk fra Finanstilsynet for å ha vært et skapindeksfond, altså at det har vært et passivt fond og at kundene ikke har fått det de betaler for. I juni i fjor gikk Forbrukerrådet til massesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 kunder. Rådet mener kundene har betalt 690 millioner kroner for mye i gebyrer. DNB avviser dette.

