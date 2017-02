Utvalg: Innvandring kan true oppslutningen om velferdsstaten

Professor Grete Brochmann har ledet det såkalte Brochmann 2-utvalget som har sett på langsiktige konsekvenser høy innvandring får for norske velferdsordninger.

– Innvandring kan utfordre den historisk utviklede legitimiteten til velferdsstaten gjennom to viktige mekanismer, sa Brochmann da hun la fram utvalgets rapport onsdag.

– Hvis det viser seg at modellen faktisk fungerer dårligere i en situasjon med høy innvandring, gjennom at arbeids- og velferdspolitiske målsettinger ikke innfris, kan modellens legitimitet komme under press.

– For det andre kan støtten til solidariske løsninger svekkes ved at de økonomiske og sosiale forskjellene i befolkningen øker. Større deler av majoritetsbefolkningen kan etter hvert ønske å reservere full tilgang til velferdsgodene for de norskfødte, eller foretrekke private løsninger. sa hun.

Dagens rapport er den andre om velferdsstat og innvandring fra utvalg ledet av Grete Brochmann. Den første rapporten kom i 2011, og la grunnlaget for mye av debatten om en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge de siste årene.

– Asyltilstrømningen til Norge kan få store konsekvenser på flere samfunnsområder, som velferdsmodellen vår, statsbudsjettet og kommunenes økonomi. Vi er nødt til å analysere konsekvensene for å gjøre de riktige grepene for å sikre den norske velferdsmodellen. Arbeidet utvalget skal gjøre blir derfor svært viktig, og jeg ser derfor fram til resultatene av utvalgets arbeid, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun oppnevnte utvalget i desember 2015.

(©NTB)