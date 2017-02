PST varsler større trussel fra russisk etterretning

Russland har ikke bare vist økt militær aktivitet i nordområdene, men det har også vært betydelig økning i etterretnings- og påvirkningsaktiviteten russisk etterretning driver i Norge, ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland. Det kom fram da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la fram den ugraderte delen av sin trusselvurdering for 2017 onsdag.

- Vi ser et tydelig mønster i den russiske etterretningsaktiviteten og mener det er grunnlag for spesielt å peke på forsvars- og beredskapssektoren, enkelte politiske beslutninger og kritisk infrastruktur som utsatte mål for russisk etterretningsvirksomhet, sa PST-sjefen.

Hun fremhevet risiko for at andre land spionerer på Norge og norske virksomheter, spesielt innen våpen- og militærsektoren, generelt "i den rådende sikkerhetssituasjonen", og at risikoen er særlig stor fra russisk side i lys av det mer anspente forholdet mellom Russland og flere av NATOs medlemsland.

Advarer om cyberangrep

- Mål innen vår infrastruktur er ved ulike anledninger forsøkt kompromittert, blant annet ved datanettverksoperasjoner. Noen av operasjonene er ledd i kartlegging av infrastrukturen, men andre operasjoner må ses som ledd i tiltak for å kunne manipulere eller sabotere installasjonene dersom det skulle oppstå en tilspisset utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon. Nye forsøk på slik kompromittering vil finne sted også i 2017, sa Bjørnland.

Aktiviteter innen forsvars- og sikkerhetssektoren som vil være spesielt utsatt for ulovlig etterretning, særlig fra russisk side, er ifølge Bjørnland militære anlegg og installasjoner, samt norsk sjømilitær aktivitet, øvelser og etterretningsinstallasjoner.

- Det anstrengte sikkerhetspolitiske forholdet mellom Russland og Vesten er en viktig drivkraft bak etterretning mot enkelte norske politiske prosesser og beslutninger. Russland har et strategisk mål om å svekke det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet, blant annet i NATO, sa Bjørnland.

Hun mener russerne vil forsøke å gå på og påvirke enkeltpersoner som er del av de politiske prosessene, og som har evne til å påvirke beslutningene som tas, blant annet parlamentarikere som jobber med utenriks- og sikkerhetspolitiske områder.

Islamister fortsatt farligst

Ekstreme islamister utgjør fortsatt den største terrortrusselen mot Norge, mener PST, som har liten tro på at høyreekstreme gjennomfører terrorangrep i Norge.

- Isolert ser vi flere positive utviklingstrekk her i landet. Færre blir radikalisert og rekruttert til ytterliggående islamistisk aktivisme, og færre reiser til Syria for å slutte seg til den islamske staten (IS). Men det er viktig å se trusselen mot Norge i en europeisk sammenheng, og terrortrusselen mot Europa har aldri vært større, poengterte PST-sjefen.

PST vurderer det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep i Norge i år av ekstreme islamister. Det er imidlertid svært mange europeere som har sluttet seg til IS og al-Qaida i Syria. Fortsatt er det 40 norske fremmedkrigere i landet.

PST tror det er lite sannsynlig med terrorangrep utført av høyreekstreme eller venstreekstreme.

- Høyreekstremisme gir imidlertid grunn til økt bekymring på grunn av tilvekst, bedre organisering og forhøyet aktivitetsnivå i en mindre del av miljøet, heter det i vurderingen.