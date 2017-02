Aftenposten: Stortingspolitikere fikk ikke visum til Russland - komitéreise avlyst

Etter planen skulle den norske politikerdelegasjonen besøke Moskva 2. og 3. februar. Dette ville vært den første reisen til den russiske hovedstaden for norske politikere på et så høyt nivå på tre år, skriver Aftenposten.

Onsdag opplyser utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet til Aftenposten at besøket er avlyst. Årsaken er at SVs Bård Vegar Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande ikke fikk visum fra russiske myndigheter før de skulle reise til Moskva.

Det er ikke klart om de to politikerne er nektet visum, eller om visumsøknadene ikke ble ferdigbehandlet i tid til at stortingskomiteen skulle reise. Verken Solhjell eller Skei Grande har kommentert saken siden begge er opptatt i et møte i utenrikskomiteen onsdag.