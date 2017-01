Nordmenn med dobbelt statsborgerskap kan slippe inn i USA

Det opplyser USAs ambassade i Oslo i en redegjørelse på sitt nettsted. Ambassaden skriver at reisende med pass som er utstedt fra land som ikke er rammet av innreiseforbudet, kan søke visum og reise til USA.

Den endelige avgjørelsen om innreise tas av grensekontrollen ved ankomst i landet, legger ambassaden til.

Tidligere tirsdag skrev Dagbladet at over 51.000 nordmenn med dobbelt statsborgerskap kan være rammet av innreiseforbudet. Det var Utlendingsdirektoratet (UDI) som anslo at 51.186 norske borgere også har statsborgerskap i Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan eller Syria.

Personer fra disse sju, hovedsakelig muslimske, landene er inntil videre nektet innreise til USA.

