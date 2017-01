Lokalpolitikere utestengt fra Frp

I leserbrevet i Tidens Krav skriver de to bystyrerepresentantene at de har fått nok av Møre og Romsdal og mener Kristiansund må bli en del av Trøndelag. Det ble for mye for ledelsen i fylkespartiet, skriver NRK.

Tirsdag kveld vedtok fylkesstyremøtet i partiet at Holten og Nordli er fratatt medlemskapet i Frp for all tid.

-Dersom det ikke er takhøyde i Frp som lokalpolitiker, må jeg bare ta det til etterretning. De ønsker ikke lokalpolitikere med engasjement, sier Nordli, som har vært gruppeleder i Kristiansund Frp.

Han sier han ikke ser noe galt med lesebrevet de to skrev. Fylkesleder Frank Sve ønsker ikke å kommentere saken.

-Det er en intern partisak, sier han.

