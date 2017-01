Drapssiktet 32-åring i Sola var på permisjon fra sykehuset

-Opplysninger i saken tyder på at den 32 år gamle mannen som er siktet for forsettlig drap, hadde en kortvarig permisjon fra Stavanger universitetssjukehus. Politiet har iverksatt en etterforskning for å avklare dette og har opprettet en egen sak på dette forholdet, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Sør-Vest politidistrikt, Hilde Urdal Fløysvik.

52 år gamle Mark Ole Jensen ble funnet hardt skadd i en bolig på Røyneberg i Sola kommune søndag 29. januar. Kort tid senere ble han erklært død.

Samme dag ble 32-åringen pågrepet og siktet for forsettlig drap. Han er nå ivaretatt av helse.

-Vi er veldig tidlig i etterforskningen. Her må vi undersøke hva som har skjedd. Flere avhør er planlagt innen kort tid, sier påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt, Lars Fredrik Bråten.

(©NTB)