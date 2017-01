Drapssak i Skien henlagt

- Jeg kan bekrefte at saken ble henlagt i desember på grunn av bevisets stilling, sier konstituert førstestatsadvokat Thomas Frøberg hos Riksadvokaten, til Varden.

Avdødes datter var siktet for drap og hennes ekssamboer for brudd på hjelpeplikten. De nektet begge to for forholdene, og sakene mot dem er henlagt.

To ganger har saken havnet hos Riksadvokaten, men blitt sendt tilbake med krav om ytterligere etterforskningsskritt begge gangene da det ikke var nok bevis til å ta saken til retten.

-Generelt er det strenge beviskrav i straffesaker, ikke bare i domstolen, men også hos påtalemyndigheten, sier Frøberg til avisen.

Den 56 år gamle kvinnen fra Skien ble meldt savnet 4. juni 2012. Levningene hennes ble funnet nesten tre år etter, i april 2015, nedsenket i et hundebur.

Grønnestad ble funnet etter at datterens ekskjæreste fortalte politiet at datteren hadde drept sin mor i parets bolig og dumpet henne i Skienselva, 600 meter unna boligen. Ekssamboeren skal i avhør ha medgitt at han i panikk hjalp samboeren med å plassere Grønnestad i hundeburet, men han har nektet for å ha vært med på å dumpe buret i elven. Datteren hadde en lignende historie, men pekte ut ekssamboeren som den skyldige i drapet.

Datteren satt varetektsfengslet i fem måneder i 2015, siktet for drapet på sin mor.

