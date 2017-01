Vurderer å opprette egne flyruter fra Rygge

– Det kan hende vi setter opp noen flighter i egen regi, med fly som vi selv chartrer, sier rådgiver og påtroppende styreleder i Rygge airport, Ole Kristian Sivertsen, til NRK.

Selskapet arbeider med å få til ny drift på østfoldflyplassen, som stengte i november etter at Ryanair la ned sin norske base der.

– Vi har respekt for det som er gjort på Rygge. Men tiden endrer seg. Vi tror det skal være mulig å få til innenrikstrafikk også, med nye aktører og flytyper, sier Sivertsen.

Eierne, Olav Thon og Orkla, har ment at det må en stor lavprisaktør til på Rygge, som et alternativ til Gardermoen – men så langt har ikke responsen vært stor for å ta i bruk Rygge dersom flyplassen åpner igjen. Norwegian har sagt at de kan ta opp igjen de få avgangene de hadde til spanske destinasjoner, mens Ryanair har sagt at de kan komme tilbake, men med et mindre antall ruter. Verken SAS, Widerøe eller EasyJet har signalisert interesse for å etablere seg på østfoldflyplassen.

– Vi har ikke gjort noe framstøt mot flyselskap siden før jul. Nå er det andre ting som må landes før vi kan gjøre det, blant annet at vi må få tilgang til terminalen, sier Sivertsen. (©NTB)