Tajik: Dagens regjering er problemet, ikke EØS

Helgens konferanse er arrangert av venstreopposisjonen i LO, som i alle år har ment at Norge bør trekke seg ut av EØS og inngå en separat handelsavtale med EU. Ifølge Klassekampen sier Tajik til de over 600 oppmøtte at løsningen er å kjempe tilbake innenfor rammene av systemet, ikke melde seg ut.

– Jeg håper de deler oppfatningen om at det er Høyre og Frp som er hovedproblemet, og at vi står sammen om å bekjempe dem, sier Tajik. Hun vektlegger at den viktigste oppgaven for fagbevegelsen nå er å tydeliggjøre forskjellene til politikken som føres fra dagens regjering.

Tajik ga følgende løfter fra Arbeiderpartiet om de kommer i regjering: Partiet vil sørge for at arbeid til alle er jobb nummer én, de vil fjerne adgangen til midlertidig ansettelse, fjerne muligheten for nulltimerskontrakter og kjempe imot høyresidens privatiseringsiver.

LO-leder Gerd Kristiansen er enig i at mange endringer kan skje gjennom et nasjonalt politisk skifte, og vil avvente og se hva som skjer med Storbritannia og brexit.

– LOs hovedmålsetting nå er å få tippet både Høyre og Frp ut av regjeringskontorene og få en regjering som jobber med oss, og ikke mot oss, sier Kristiansen. (©NTB)