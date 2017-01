Regjeringen vil utvide perioden for lisensfelling av ulv

En endelig beslutning vil bli tatt innen 15. februar, heter det i en pressemelding fra departementet mandag.

Utvidelsen skjer for å ta høyde for ny kunnskap som nå kommer inn fra radiomerkede ulver.

– Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene. Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen. Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars. Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar. (©NTB)