Jensen avslutter sin forklaring bak lukkede dører

Ved de anledningene der det har vært nødvendig å nevne personer eller konkrete situasjoner, har retten blitt lukket. Pressen får følge deler av rettsmøtet i en tilstøtende sal med overføring av bilde og lyd, men lyden kuttes når sensitive detaljer kan dukke opp.

Jensen avsluttet forrige uke med å fortelle om hvilket trusselbilde han har levd under de siste 20 årene. Han forklarte at han måtte flytte til Sverige, og at han av hensyn til sikkerheten etablerte en del rutiner som Spesialenheten for politisaker har angrepet i retten.

Utspørringen av Jensen har tatt nesten en uke lenger tid enn planlagt. Gjermund Cappelen, som er den neste i vitneboksen, skulle egentlig ha startet sin forklaring i forrige uke, men har måttet vente. Nå ser det ut til at han tidligst kan vitne mandag ettermiddag, muligens ikke før tirsdag.

Før den tid skal Jensens forsvarere, advokatene John Christian Elden og Arild Holden, ha en siste runde med utspørring av sin klient.

Rettssaken mot Jensen og Cappelen startet i Oslo tingrett 9. januar. Etter planen skal prosedyrene holdes 12. til 15. juni. (©NTB)