Enda en voldssiktelse mot 17-åring i Bergen

Tenåringen blir framstilt for forlenget fengsling i Bergen tingrett mandag. Siktelsen ble utvidet med to nye voldsepisoder forrige uke, men allerede før helgen kom det enda en voldsanmeldelse, bekrefter politiadvokat Laila Karin Skeide overfor Bergens Tidende.

– Det dreier seg om slag mot hode og overkropp på en mann, sier Skeide.

17-åringen ble pågrepet natt til lørdag 7. januar for blind vold mot fem menn i løpet av en drøy time. Medregnet to voldssaker fra i fjor, er gutten siktet for til sammen ti voldstilfeller. Så sent som i fjor høst ble han dømt til sju måneders ungdomsstraff etter flere lignende saker.

Grunnlaget for den nye posten i siktelsen er trolig en videofilm som ble funnet på 17-åringens mobiltelefon.

På grunn av hans lave alder, kan gutten varetektsfengsles i maksimalt to uker av gangen. Første fengslingsmøte fant sted 9. januar, mens det andre startet mandag klokken 11. (©NTB)