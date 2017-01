SV vil forby profitt på velferdstjenester

– Vi vil bygge en bevegelse rundt disse kravene, sier partileder Audun Lysbakken til Klassekampen.

Barnehageforslaget som partiet fremmer for Stortinget kommende uke, vil bli etterfulgt av flere lignende forslag som følger SVs strategi inn mot årets stortingsvalg.

Partiets landsstyre vedtok nylig forslag til hovedkrav partiet skal stille for å delta i regjeringen eller et bindende samarbeid. Ett av kravene, som skal endelig vedtas på SVs landsmøte til våren, handler om «profittfri velferd».

Lysbakken viser til at mye har skjedd i barnehagesektoren siden barnehageløftet og mener tiden er moden for forslaget partiet kommer med. Han tror på flertall for forslaget, men ikke før etter valget.

– Mange i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti deler vår kritikk av profitt på velferd, og vi har fagbevegelsen på lag med oss, sier han. (©NTB)