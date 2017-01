Politiet: Neppe skytevåpen mot buss i Trondheim

Politiet opplyser at to ruter på bussen er ødelagt. Det skal ikke være gjennomgående hull, men rutene er pulverisert, skriver Adresseavisen.

– – Innledningsvis ble det antydet at rutene var skutt i stykker. Vi undersøker saken nå, men foreløpig har vi ingen holdepunkt for å si at det er brukt skytevåpen, sier innsatsleder Per Ivar Olsen i politiet.

Det var flere passasjerer på rutebussen, men verken de eller sjåføren skal være kommet til skade. Passasjerene ble tatt hånd om og kunne kjøre videre med en annen buss.

Politiet patruljerer i området, for å se om de kommer over noen mistenkelige personer som kan ha noe med saken å gjøre. (©NTB)