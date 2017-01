Trikkefører for retten etter at mann omkom

Forholdet hun er tiltalt for, skjedde i Drammensveien i 12-tiden 14. januar i fjor. Statsadvokat Per Egil Volledal skriver i tiltalen at kvinnen kjørte trikken uten å være tilstrekkelig aktpågivende og varsom.

Som følge av dette kjørte trikken på en 60 år gammel mann som ble kastet flere meter fremover. Han ble påført store skader, blant annet hodeskader, som førte til at han døde på sykehus etter noen dager.

Aktor i saken er politiadvokat Bente Vengstad, mens tiltalte forsvares av advokat Halldis Winje. Bistandsadvokat er Anne Kristine Bohinen.

Det er satt av fire dager til hovedforhandlingen. (©NTB)