Potetgullstriden til Høyesterett

– Vi synes at lagmannsrettens tolkning av loven er sterkt urimelig. Dette er en unik sak med alvorlige konsekvenser for norske varemerkeeiere, sier administrerende direktør Chris Samways i Maarud til Nettavisen.

Uenigheten begynte med at Orkla-eide Kims saksøkte Maarud for å få kjent varemerkeregistreringen av potetgull ugyldig og få ryggdekning til å kunne bruke begrepet i markedsføring av egne produkter.

Maarud tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, som dømte Maarud til å betale 800.000 kroner i sakskostnader til Orkla.

– Maarud har vært alene om å bruke merket «Potetgull» på sine chipsposer i over 80 år. Vi har fremlagt bevis for at en stor andel av Norges befolkning vet at bare Maarud bruker «potetgull» som sitt varemerke. Vi ønsker derfor å få saken endelig avgjort av Høyesterett, sier Samways.

Høyesteretts ankeutvalg skal ta stilling til om anken skal fremmes.