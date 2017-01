Myndighetene krever skatt av 400 Uber-sjåfører

Det framgår av brev skattekrimavdelingen i Skatt Øst nylig sendte til 400 navngitte Uber-sjåfører, ifølge VG.

– Vi sitter på opplysninger om at de har kjøreinntekter som vi mener ikke er oppgitt til beskatning. Nå må de få anledning til å uttale seg, sier sjef for skattekrimavdelingen i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen, til avisen.

Ifølge Taxiforbundets avis, TAXI, dreier det seg om inntekts- og momsinnrapportering for 2015. Skatt Øst ber om dokumentasjon på inntekter og kostnader i forbindelse med kjøringen for Uber, og på hvordan dette er regnskapsført.

Uber sier til NTB at det er selvsagt at også sjåfører som bruker Uber-appen betaler skatt og avgifter på lik linje med andre som tjener penger i Norge. Men sjåførene manøvrerer i et uklart regulatorisk farvann, mener Uber, som hevder at mange av dem frykter å bli straffet hvis de «gjør det rette og betaler skatten sin».

I flere rettssaker siste halvår har Uber-sjåfører ikke bare blitt fratatt sertifikatet og fått bot, de har også måtte tilbakebetale store beløp som de har tjent som Uber-sjåfører. (©NTB)