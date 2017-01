Kvinne må i fengsel – brukte strømhalsbånd på hund

Kvinnen har forklart at hunden hennes var stresset og bjeffet så mye at det var vanskelig å gå tur ute blant folk, melder NRK.

Hun kjøpte derfor et «intelligensbånd» som avgir et lydsignal hvis hunden bjeffer, og deretter et elektrisk støt hvis bjeffingen fortsetter. Både hundeeieren og samboeren hennes mener at hunden ble roligere av båndet.

Hunden utviklet etter hvert eksem i halsen, og da eierne prøvde å vaske sårene, ble de bitt. Fordi de fryktet at hunden kunne bite barn, valgte de å avlive hunden.

Kvinnen advokat, Erik Matias Parmer, opplyser til NRK at dommen fra Borgarting lagmannsrett vil bli anket til Høyesterett.

– Hun har brukt et halsbånd som er i åpent salg i Norge. Nå har hun fått en straff på ubetinget fengsel. Det er svært urettferdig. Halsbåndet virket bra på hunden, da den ble roligere, sier advokaten. (©NTB)