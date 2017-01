DNB-sjefen tror antall ansatte blir halvert

Oslo (NTB): Rune Bjerke sier DNBs 10.000 ansatte og tillitsvalgte er heldige om de er flere enn 5.000 om fem år, og at det er et under om de er mer enn 5.000 om ti år.